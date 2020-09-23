زكي نسيبة: العلاقات بين الإمارات والسعودية "نموذج مثالي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الدولة الإماراتي زكي أنور نسيبة على النموذج المثالي الذي تبرزه العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.



جاء ذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

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وقال نسيبة إن هذا النموذج المثالي للعلاقات يرتكز على رؤية إماراتية تاريخية صاغها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على نهجها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مع متابعة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحرص أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعززها الجيرة والأخوة، والإرث و روابط الدم والمصير المشترك.

وأضاف: "نفتخر في الإمارات بالعلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي تقوم على أرضية صلبة، ورؤية مُستقبلية ساهمت في تحقيق منجزات مُشتركة خلال العقود الماضية".

وتابع: "نتطلّع قُدماً إلى مواصلة المسيرة تجاه مستقبل مشرق يحمل توحيداً للرؤى والآراء ويُرسّخ الانسجام التام والكامل لجميع القرارات المتّخذة من الدولتين الشقيقتين في جميع القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يحمل معها الاستقرار والرخاء والازدهار لشعوبهما والقاطنين على أراضيهما".