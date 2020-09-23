شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجبار طائرة نائب الرئيس الأميركي على العودة للمطار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ذكرت شبكة فوكس نيوز أن طائرة مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أجبرت على العودة لمطار بمدينة مانشستر في ولاية نيو هامبشير، الثلاثاء، بسبب مشكلة في أحد محركات الطائرة.



وذكر تلفزيون محلي نقلا عن مصادر أن سبب المشكلة في المحرك ربما كان اصطدام الطائرة بطائر.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعقيب.

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