مناظرة ترامب وبايدن الأولى ستتناول 6 ملفات بينها كورونا والاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن مدير المناظرة المقررة الأسبوع المقبل بين المرشحين للرئاسة الأميركية، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنافسه الديموقراطي جو بايدن، الثلاثاء أن هذه المنازلة الأولى بين الرجلين ستتمحور حول ستة ملفات من بينها جائحة كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد و"القضايا العرقية والعنف".



وقال كريس والاس المذيع في شبكة "فوكس نيوز" إن الملفين الباقيين اللذين ستشتمل عليهما هذه المناظرة ومدتها 90 دقيقة هما "حصيلة أداء كلّ من ترامب وبايدن" و"نزاهة الاستحقاق الرئاسي" المقرر في الثالث من نوفمبر.

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وهذه المناظرة الأولى بين ترامب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) ستجري في 29 سبتمبر بمدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي سترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.

وستبدأ المناظرة في الساعة 21,00 من مساء الثلاثاء (الساعة الأولى من فجر الأربعاء بتوقيت جرينتش) في جامعة "كيس ويسترن ريزيرف" وستكون الأولى من بين ثلاث مناظرات مقرّرة بين ترامب وبايدن.

وأوضح والاس، وهو صحافي مرموق، أن محاور المناظرة الستّة ستقسم إلى ستة أجزاء مدة كل منها 15 دقيقة، مشيراً إلى أنّ هذه الموضوعات قد تتغيّر إذا ما طرأت مستجدّات.

وستجري المناظرتان اللاحقتان بين ترامب وبايدن في 15 و22 أكتوبر في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.