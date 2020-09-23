شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل الإنتاج والتعمير.. أقارم مهمة عن إنجازات الدولة فى مختلف المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقرير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء والذى تناول الإنجازات التى تحققت فى فترة مواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مؤشرات اقتصادية هامة، والتى تأتى وسط تثبيت التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات الائتمان الكبرى هم (Moody's – Standard & Poor's– Fitch).

فقد تمكنت الدولة وقيادتها التنفيذية من السير قدما فى مسيرة التنمية والتعمير رغم ما فرضته أزمة كورونا على مختلف دول العالم، رافضة أن يحدث شلل تام بكافة قطاعات الدولة نتيجة هذه الجائحة على عكس دول بالعالم تعرضت لهذا الأمر، ونرصد فى ذلك أبرز الإنجازات التى تمت على الأرض واستعرضها التقرير الأخير :

- طرح أكبر إصدار دولى للسندات المصرية بقيمة 5 مليار دولار، لتبلغ 22 مليار دولار فى مايو 2020 بما يعكس ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.

- زيادة عدد الشركات والمنشآت المؤسسة خلال شهر يونيو 2020 بنسبة 15.4%، لتصل إلى 1672 شركة ومنشآة.

- تراجع العجز الكلى إلى 7.8% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 8.2% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.

- تحقيق فائضً أولى بنسبة 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

- تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 86.3% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ 90% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2018/2019.

- تسجيل معدل تضخم الحضر تحسنًا ليصل إلى 3.4% فى شهر أغسطس 2020 .

- ارتفاع إجمالى صادرات مصر الزراعية لتبلغ أكثر من 4 ملايين طن.

- فتح 7 أسواق أجنبية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية خلال هذا العام.

- تراجع العجز فى الميزان التجارى بنسبة 8.6%، وذلك خلال شهر يونيو من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

- زيادة صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة بنسبة 81.8%، لتصل إلى 2 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، مقارنة بـ 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

- زيادة صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالى بنسبة 24.1%، لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار، مقابل بـ 2.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

- إنشاء أكبر مصنع غزل فى العالم بالمحلة الكبرى فى يوليو 2020، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل/ يوم.

- ارتفاع حركة الملاحة بقناة السويس بنسبة 4.7%، لتصل إلى 9545 سفينة خلال النصف الأول من 2020، مقارنة بـ 9114 سفينة خلال نفس الفترة من عام 2019

- تنفيذ مشروع المتحف المصرى الكبير بتكلفة مليار دولار وبلغت نسبة تنفيذه 96%.

- تنفيذ المتحف القومى للحضارة والذى بلغت تكلفة تنفيذه حتى الآن 1.5 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ 92%.

- وكذلك تم تطوير قصر البارون بتكلفة ترميم 175 مليون جنيه، حيث تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، وتم افتتاحه فى يونيو 2020

- تطوير ميدان التحرير بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 150 مليون جنيه، وقد استغرقت عملية تطويره 10 أشهر منذ سبتمبر 2019.

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- افتتاح مطار العاصمة الدولى فى يونيو 2020 والذى يقع على طريق (القاهرة– العين السخنة)، بسعة استيعابية 300 راكب/ساعة.

- افتتاح مطار سفنكس الدولى، الذى يقع غرب القاهرة، فى يونيو 2020، بطاقة استيعابية 300 راكب/ساعة.

-إنتاج أكثر من 64.5 ألف برميل من الزيت الخام يوميًا، وهو رقم قياسى حققته الشركة العامة للبترول لأول مرة فى تاريخها فى سبتمبر 2020 منذ تأسيسها عام 1957.

- بلغ إجمالى استثمارات لـ 12 اتفاقية بترولية جديدة فى شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية مليار دولار فى يونيو 2020.

- بلغ الاحتياطى الناتج عن الكشف التجارى للذهب بصحراء مصر الشرقية أكثر من مليون أوقية، بإجمالى استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار العشر سنوات القادمة فى يونيو 2020.

- الانتهاء من تنفيذ خط الشحن البحرى بميناء الحمراء البترولى بالعلمين الجديدة فى أغسطس 2020، بتكلفة 100 مليون دولار.

- تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعًا لمياه الشرب، و132 مشروعًا للصرف الصحى فى الفترة من يناير حتى يونيو 2020، وذلك بتكلفة 15.3 مليار جنيه.

- افتتاح مشروع بشاير الخير 3، فى مايو 2020 بتكلفة 2.9 مليار جنيه، يضم 10.6 ألف وحدة سكنية.

- افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات فى يوليو 2020، بإجمالى 7304 وحدة، وبتكلفة 1.85 مليار جنيه.

- كما بلغت تكلفة إنشاء 30 ألف وحدة إسكان اجتماعى بمدينة حدائق العاصمة 7.5 مليار جنيه، حيث بدأ العمل بها فى أبريل 2020، بنسبة تنفيذ حوالى 50% حتى الآن.

- تم وصول 81 عربة جديدة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد، حتى سبتمبر 2020 والتى تعد الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ السكك الحديدية المصرية.

- افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق (هارون – عدلى منصور)، بطول 11.5 كم، وبعدد 10 محطات فى أغسطس 2020.

- افتتاح عدد من مشروعات تطوير منطقة شرق القاهرة فى يونيو 2020 أبرزها: 15 طريقًا تم تطويره و10 كبارى تم إنشاؤها فى مصر الجديدة، إلى جانب 5 طرق تم تطويرها وإنشاء 3 كبارى فى مدينة نصر.

- افتتاح محور المحمودية بالإسكندرية فى أغسطس 2020، بطول أكثر من 20 كم، لخدمة 4 أحياء.

- تم افتتاح محور أبو قير بالإسكندرية فى أغسطس 2020، فضلًا عن الانتهاء من أعمال حفر نفق الشهيد "أحمد حمدى 2" فى أبريل 2020.

- توقيع عقد لتنفيذ مشروع محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجا وات بخليج السويس بقيمة 4.3 مليار جنيه فى أغسطس 2020 .

- بدء التشغيل الفعلى لخط الربط الكهربائى بين مصر والسودان فى أبريل 2020، حيث بلغت سعة المرحلة الأولى 70 ميجا وات.

- تنفيذ 90% من مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهود المتوسطة إلى كابلات أرضية بتكلفة 1.7 مليار جنيه،.

- افتتاح عدد من الجامعات فى سبتمبر 2020، وبلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء 3 جامعات أهلية وهم (الملك سلمان–العلمين الجديدة –الجلالة)، 40 مليار جنيه.

- إجراء 10.5 مليون امتحان إلكترونى خلال أزمة كورونا، وارتفاع عدد المدارس اليابانية لـ 43 مدرسة.