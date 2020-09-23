مطار القاهرة: وصول ومغادرة 17 ألف راكب على متن 148 رحلة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، وصول 74 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9606 ركاب من جنسيات مختلفة، كما يغادر المطار 78 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 8009 ركاب من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تستقبل وتودع خلال الـ 24 ساعة حوالي 17298 راكبًا على متن 148 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التي تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.​