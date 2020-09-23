الهند: ارتفاع ضحايا انهيار مبنى قرب مومباي إلى 36 قتيلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب ا):

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى بالقرب من العاصمة المالية للهند مومباي إلى 36 قتيلا، وذلك بعد انتشال مزيد من الجثث خلال الليل.

وكان مبنى سكني مؤلف من ثلاثة طوابق في مدينة بيواندي قد انهار أمس الاثنين أثناء نوم معظم السكان. ويقدر أن أكثر من 60 شخصا كانوا في المبنى وقت انهياره.

وقال كالاس توكالي، أحد مسؤولي الشرطة هاتفيا" تم انتشال 16 جثة من تحت الأنقاض منذ مساء أمس الثلاثاء، لترتفع حصيلة القتلى إلى 36 قتيلا".

ويشار إلى أن من بين الضحايا 16 طفلا. وأضاف توكالي " أعمال البحث استمرت طوال الليل على الرغم من هطول أمطار غزيرة. ويمكن أن يكون هناك مزيد من الأشخاص محاصرين تحت الانقاض والعمليات مازالت مستمرة".

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وقد جرى إنقاذ 25 شخصا، ويتلقى المصابون العلاج في المستشفيات القريبة.

وقالت الشرطة المحلية إن المبنى عمره أكثر من 35 عاما، وكان في حاجة للترميم، ولكن السكان لم يخلوا المبنى على الرغم من إبلاغهم رسميا بذلك.

وجرى وقف مسؤولين مدنيين اثنين عن العمل لصلتهما بالحادث، وأمرت السلطات بفتح تحقيق.

وقال رئيس وزراء الولاية فيجاي واديتيوار، الذي زار موقع الحادث، إن هناك العديد " من المباني غير المرخصة والخطرة" في بيواندي، وتعهد باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد المسؤولين الحكوميين المهملين.