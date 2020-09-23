إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا بعد "الإغلاق الثاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب- (د ب أ):

بعد عدة أيام من بدء فرض إغلاق ثان في مختلف أنحاء إسرائيل، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا رقما قياسيا جديدا.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة اليوم الأربعاء إن 6861 إصابة جديدة، تم تسجيلها أمس. وكان الرقم القياسي السابق الأسبوع الماضي، عندما تم تأكيد 5533 حالة إصابة جديدة في يوم واحد.

وتم إجراء 59 ألفا و159 اختبارا أمس الثلاثاء، وكان حوالي 11.6% من الاختبارات إيجابية للفيروس، وهي نفس النسبة المسجلة أمس.

وكانت إسرائيل فرضت إغلاقا صحيا شاملا بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة الماضية، في مسعى لمواجهة وباء فيروس كورونا على جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أسابيع.

Advertisements

ويُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية فتح أبوابها.

وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل، ولكن دون استقبال الجمهور. كما تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للمواطنين بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الاغلاق من 500 إلى ألف متر.

كما يشمل الاغلاق تعطيل الدراسة ما عدا التعليم الخاص.

وهذا ثاني إغلاق تفرضه البلاد. وكانت قد فرضت أول إغلاق لها في مارس الماضي، ثم خففته في مايو، وتشهد منذ ذلك الحين موجة ثانية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.