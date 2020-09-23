10 أكتوبر.. ميعاد جديد لفحص طلاب طب السويس الجدد

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:
أعلنت جامعة السويس تأجيل الكشف الطبي لطلاب كلية الطب المستجدين إلى الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر المُقبل.
وأوضح الدكتور سيد الدكتور سيد الشرقاوي رئيس الجامعة، إن الكشف الطبي يجري في الإدارة الطبية بمقر الجامعة بمدينة السلام، من التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.
وأضاف رئيس الجامعة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن الميعاد المحدد سابقا كان ببدء الكشف يوم 26 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر للطلاب المستجدين في كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والحاسبات والمعلومات، والسياسة والاقتصاد والإعلام.
وجرى تأجيل الكشف الطبي لطلاب كلية الطب فقط، بينما على طلاب باقي الكليات المشار إليها في الفقرة السابقة الحضور لمقر الجامعة للخضوع للفحص يوم السبت المقبل الموافق 26 سبتمبر، أما طلاب الطب فيحضروا في 10 أكتوبر.
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