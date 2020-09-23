ضبط ٢٨قضية في حملة تموينية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية أمن أسوان بالتعاون مع مديرية التموين، اليوم الأربعاء، حملة في مجال ضبط القضايا التموينية، تحت إشراف اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد ٢٨ قضية تموينية وبيانها كالتالي :

٤ قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و ٦ قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و٦ مخالفات المخابز البلدية، وقضية استخدام دقيق بلدى مدعم داخل مخبز حلواني، و١١قضية عدم حمل شهادة صحية.