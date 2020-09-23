الصين تنفي تدخلها في الانتخابات الأمريكية: "ادعاءات بلا أساس"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- أ ش أ:

نفت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، صحة ما تردد على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" حول تدخل بكين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مؤكدة أن ما يتردد "إدعاءات بلا أساس".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية " وانغ وين بين" - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة- "إنها ادعاءات بلا أساس، وهدفها تشويه صورة الصين ، ونعارض ذلك".

وأضاف بين "الصين تؤمن دائما بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولم ولن تتدخل الصين في الانتخابات الأمريكية".

وتابع بين "نحث الجانب الأمريكي على وقف التدخل في شؤون الصين الداخلية، ووقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد الصين".