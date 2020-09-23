بالصور.. قرود تتجول في قريتين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:

سادت حالة من الرعب والخوف بين أهالي قريتي الغنيمية والحلافي بناحية مجلس قروي بني حميل دائرة مركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، عقب ظهور 3 قرود يتجولون بين أطراف الزراعات بالقريتين، وتناولهم ثمار البلح أسفل أشجار النخيل.

وأفاد حسين إسماعيل، من أهالي نجع أحمد خليفة بقرية الغنيمية أن القرود التي شوهدت في منطقة الغنيمية والحلافي، أمس الثلاثاء، من فصيلة النسانيس، مضيفًا أن أول ظهور للقرود كان منذ حوالي ثلاثة أيام بقرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، والتي تعتبر أخر حدود قنا الشمالية.

فيما قال جمال محمد، من أهالي قرية الغنيمية إن بعض أهالي القرية شاهد قردًا يأكل ثمار البلح أسفل شجرة نخيل وقام بتصويره بهاتفه الجوال، وتداول مستخدمي فيس بوك تلك الصور، مضيفًا أن شخصًا أخر شاهد قردًا يتسلق شجرة على حدود القرية المتاخمة لقرية العمرة بقنا.

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من جانبه قال لطفي محمد علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إنه لم يتلقى أي بلاغات من مواطنين أو مصالح حكومية حتى الآن بظهور قرود بنطاق مركز البلينا.

وأضاف "علي" في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه جرى التواصل مع عمدة قرية الغنيمية للوصول لحقيقة الأمر، والذي أفاد أن سيارة نقل كانت تقل مجموعة من القرود في طريقها لمحافظة الأقصر، وتعرضت لحادث انقلاب على الطريق الصحراوي الغربي بناحية قرية العمرة دائرة مركز أبو تشت، ما نتج عنه هروب 3 قرود من السيارة ونزولهم قرية العمرة باعتبارها أقرب مكان لوقوع الحادث.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا إلى أنه بعد تردد كلام الأهالي حول ظهور قرود جرى التنسيق مع إدارة الطب البيطري بالبلينا لتمشيط المكان والوقوف على حقيقة ظهور قرود من عدمه.