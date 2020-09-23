إسرائيل تسجل رقم قياسي بإصابات كورونا اليومية

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آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2020 10:01 صباحًا
إسرائيل تسجل أرقام مرتفعة بفيروس كورونا
أعلنت إسرائيل عن تسجيل 6782 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد 19 خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية .
وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر التي يتم تسجيلها منذ تفشي فيروس كورونا في إسرائيل .
وقال مفوض مكافحة كورونا البروفيسور روني جامزو: “هذا هو أعلى رقم يومي منذ تفشي الفيروس في إسرائيل وبالأمس، تم إجراء 59167 مسحة”.
وكشفت الإحصاءات أن 11.6% من الذين أجريت لهم اختبارات اليوم الماضي، كانوا مصابين بالفيروس.
وقالت وزارة الصحة إن 1352 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، بينهم 668 في حالة خطرة.
وارتفعت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 200 ألف إصابة، وحصد فيروس كرونا أرواح حوالي 1300 شخصا حتى الآن.
في ذات السياق، يجتمع مجلس وزراء كورونا الساعة 11:30 صباحا لمواصلة المناقشات بشأن تشديد الإغلاق.
وستعرض توصية فريق خاص مشترك بين الوزارات من وزارة الصحة ووزارة العدل والشرطة على مجلس الوزراء كورونا الذي من المتوقع أن يفرض قيودا متطابقة على الصلاة والمظاهرات وأي تجمع آخر.
وسيتم بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بشأن التظاهرات، والتي وفقًا لما يبدو أنه سيتم فرض قيود على التظاهرات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.