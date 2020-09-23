- 1/2
- 2/2
الهند تسجل أرقام قياسية بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة الهندية،الأربعاء ، عن تسجيل أكثر من 83 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، المسبب لوباء كوفيد-19 في الأربعة والعشرين ساعة الماضية .
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الصادرة اليوم الأربعاء، تسجيل 83,347 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.
وبهذا العدد من الإصابات بالفيروس، وصل إجمالي الإصابات، منذ ظهور الوباء في الهند في يناير الماضي، إلى 5,646,011 إصابة.
وتجاوزت حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا في الهند 90 الف حالة، بعد أن سجلت البلاد 1085 حالة وفاة خلال اليوم الماضي.
وتعقد الحكومة الهندية اجتماعا طارئ مع رؤساء الولايات والأقاليم لتدارس الوضع الصحي، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الوباء.
وتحتل الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة تقريبا، المرتبة الثانية عالميا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل.
وتعد العاصمة الهندية نيودلهي ومدن بوني ومومباي وتشيناي أكثر المدن تضررا في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الهند.. أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.