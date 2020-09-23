مصر تعلن إحصائية جديدة لوفيات وإصابات كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

تواصل مصر تسجيل الأرقام المتدنية بفيروس كورونا المستجد ، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة، مقارنة مع 126 حالة إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 102254 حالة من بينها 91143 حالة تماثلت للشفاء وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودورالسينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وشهدت مصر انخفاضا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مقارنة بالارتفاع الذي تشهده دول العالم.

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وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن مصر شهدت انخفاض أعداد المصابين هذا الأسبوع بنسبة 8.75 بالمئة عن الأسبوع الماضي، مقارنة بالوضع في العديد من البلدان الأخرى، التي تشهد عودة أعداد الإصابات للارتفاع من جديد.

وتطرقت الوزيرة إلى إشادة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بموقف مصر من المشاركة في الأبحاث السريرية والإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد.

ولفتت إلى أن تجربة “التضامن” تقوم على مقارنة الخبرات العلاجية، ومستويات الرعاية، وتقييم فاعلية معالجة كوفيد-19 من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

كما أكدت وزيرة الصحة والسكان أن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي مازالت تمثل ضمانة رئيسية وفعالة في خفض مخاطر التعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث أن معدل تفشي المرض لا يزال يزداد في أماكن التجمعات، وتلك التي بها سوء التهوية، ومع انخفاض الالتزام بالكمامات.