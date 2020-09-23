ترامب وبايدن وجها لوجه في مناظرة تلفزيونية الأسبوع المقبل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:18 صباحاً - منذ 3 ساعات

سيلتقي مرشحا الرئاسة الأمريكية ،المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن وجها لوجه ، في مناظرة تلفزيونية الأسبوع المقبل .

وأعلن مدير المناظرة المقرّرة الأسبوع المقبل بين مرشّحي للرئاسة ، الثلاثاء أنّ هذه المناظرة الأولى بين الرجلين ستتمحور حول ستّة ملفات من بينها جائحة كوفيد-19 والمحكمة العليا والاقتصاد و”القضايا العرقية والعنف”.

وقال كريس والاس المذيع في شبكة “فوكس نيوز” إنّ الملفّين الباقيين اللذين ستشتمل عليهما هذه المناظرة ومدّتها 90 دقيقة هما “حصيلة أداء كلّ من ترامب وبايدن” و”نزاهة الاستحقاق الرئاسي” المقرّر في الثالث من نوفمبر.

وهذه المناظرة الأولى بين ترامب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) ستجري في 29 سبتمبر بمدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي سترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.

وستبدأ المناظرة في الساعة 21,00 من مساء الثلاثاء (الساعة الأولى من فجر الأربعاء بتوقيت غرينتش) في جامعة “كيس ويسترن ريزيرف” وستكون الأولى من بين ثلاث مناظرات بين ترامب وبايدن.

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وأوضح والاس، وهو صحافي مرموق، أنّ محاور المناظرة الستّة ستقسّم إلى ستّة أجزاء مدّة كلّ منها 15 دقيقة، مشيراً إلى أنّ هذه الموضوعات قد تتغيّر إذا ما طرأت مستجدّات.

ولفت المذيع البالغ من العمر 72 عاماً إلى أنّه قرّر نشر هذه المحاور قبل أسبوع من المناظرة “من أجل التشجيع على إجراء نقاشات معمّقة للقضايا الرئيسية التي تواجه البلاد”.

وستجري المناظرتان اللاحقتان بين ترامب وبايدن في 15 و22 أكتوبر في ميامي بولاية فلوريدا وفي ناشفيل بولاية تينيسي على التوالي.

أما نائب الرئيس مايك بنس والمرشّحة الديموقراطية لمنصب نائب الرئيس السناتورة كامالا هاريس فسيتواجهان في مناظرة وحيدة في 7 أكتوبر في ليك سيتي بولاية يوتاه.

ووفقاً لأحدث متوسّط لاستطلاعات الرأي أجراه موقع “ريل كلير بوليتيكس” فإنّ بايدن يتقدّم على ترامب في نوايا التصويت.