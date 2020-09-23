شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا ترصد 1769 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1769 ليصل إلى 275927 إجمالاً.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 13 حالة إلى 9409.

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