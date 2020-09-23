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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 113 إصابة بكورونا و19 وفاة والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
سجلت وزارة الصحة المصرية 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19 حالة وفاة، مقارنة مع 126 حالة إصابة و17 وفاة في اليوم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 102254 حالة من بينها 91143 حالة تماثلت للشفاء وإن إجمالي عدد الوفيات بلغ 5806.
وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس شملت حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما. لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
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