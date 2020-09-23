الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 حتى يوم 22 سبتمبر مقابل ست حالات قبل يوم.



وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

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كما سجلت اللجنة 18 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 15 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 85307 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.