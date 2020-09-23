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الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 حتى يوم 22 سبتمبر مقابل ست حالات قبل يوم.

 

وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

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كما سجلت اللجنة 18 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 15 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 85307 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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