الهلال الإماراتي يوزع 26 طناً من المواد الغذائية بالخوهة والتحيتا بالحديدة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وإشراف الهلال الأحمر الإماراتي وزعت فرق الإغاثة بالهلال 26 طنا من المواد الغذاٸية ضمن المرحلة الثانية من المساعدات الإغاثية بمديريتي ( الخوخة والتحيتا ).

حيث شملت هذه المساعدات نازحي الأحواش بمديرية الخوخة والتازحين بمخيم الحيمة بمديرية التحيتا البالغ عددهم 3500 نسمة يعيشون بمخيمات النزوح التی أنشأها الهلال الأحمر الإماراتي قبل 4 سنوات .

ويأتي هذا الدعم مواصلة للحملة الإنسانية التي تقوم بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لإغاثة المواطنين في المناطق الريفية والنائية واستمراراً لتدفق المساعدات الإغاثية والإيوائية للأسر النازحة والمتضررة بالمديريات المحررة.

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وصرح مسؤول الإغاثة بمكتب الهلال بالساحل الغربي عبدالرحمن اليوسفي قائلا:” اننا في دعم متواصل نقدم المساعدات الاغاثية لسكان الساحل ومن هم في الحاجة ، وأن هيئة الهلال جاءت لتعيد الأمل لسكان هذه المناطق النائية المحرومة وذلك لرفع المعاناة عن كاهل أهالي هذه القرى الذين أصبحوا يعانوا من شحة الموارد الاقتصادية وعدم قدرتهم على مواجهة اعباء الحياة وسبل المعيشة ، وهيئة الهلال ستواصل مسيرتها الانسانية لتصل الی الفقراء والمحتاجين والمعوزين والنازحين” .

وعبر المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات على دعمها المتواصل لهم عبر ذراعها الإنساني هيئة الهلال الأحمر التي تسهم في تخفيف معاناتهم جراء الظروف المعيشية الصعبة.

هذا وقد سيّرت الهيئة في وقت سابق قافلة مساعدات إنسانية وإغاثية لمخيمات النازحين بالوعرة والعليلي والجحيبر بمديرية الخوخة، ومخيم النازحين بقرية غليفقة والدريهمي و الجريبة والحالي لتصل اجمالي المساعدات الى 6 آلاف سلة خلال المرحلة السابقة، أي ما يعادل 200 طنا من المساعدات الغذائية الضرورية.

يذكر أن هيٸة الهلال تتولی إغاثة النازحين في مخيم الوعرة الذي تقطنه 600 أسرة، ومخيم العليلي الذي تسكنه 1200 أسرة، ومخيم غليفقة الذي تقطنه 200 أسرة نازحة، ويتم توزيع المواد الغذاٸية شهريا بمعدل 65 طنا شهريا