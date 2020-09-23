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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن خبراً مفرحاً وآخر صادماً عن كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد تراجع بشكل ملحوظ. إلا أنها قالت إن تفشي وباء "كوفيد-19" يتسارع في العالم بشكل كبير، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال سبعة أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدّثة نشرتها في وقت متأخر الاثنين أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بكورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر.
وأفادت الهيئة الدولية أن ذلك يمثّل ارتفاعا نسبته 6% عن الأسبوع السابق و"أعلى عدد من الإصابات المسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء".
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