شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. المشتركة تكسر هجوماً حوثياً على حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم واسع لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مدينة حيس الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت هجوماً وحاولت التقدم صوب مواقع القوات المشتركة شمال غرب حيس. Advertisements ووفقاً للمصادر ذاتها أفادت أن الإشتباكات العنيفة بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي استمرت لساعات واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وأكدت المصادر أن القوات المشتركة تصدت للهجوم الحوثي ببسالة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد موقعة قتلى وجرحى بالعشرات في صفوفهم. وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للمليشيات الحوثية جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية وعملية وقف إطلاق النار في الحديدة

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