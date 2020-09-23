فريق المشتركة يفكك شبكة ألغام بحيس جنوب الحديدة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

تَمكّن فريق هندسي تابع للقوات المشتركة، اليوم الثلاثاء، من تفكيك شبكة ألغام وعبوات ناسفة وصواعق متفجرة من مُخلّفات الحوثي في قرية الحمينية بمديرية حيس جنوب الحديدة.



وقال مصدر بالفرق الهندسية للقوات المشتركة: إن الفرق فككت 20 لغم أرضي و 6 ألغام فردية، واحبطت مفعول 13 عبوة ناسفة مزودة بكاميرات حرارية، بالإضافة إلى نزع صواعق متفجرة نوع تي ان تي في قرية الحمينية.

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وأضاف، أن الفريق الهندسي قام بعملية مسحٍ واسعة، تكللت بتظهر مناطق شاسعة من مخلَّفات ما زرعته مليشيات الحوثي في القرية. وجاءت عمليات المسح والتطهير ليتمكن المواطنين الذي اخرجتهم المليشات الحوثية واجبرتهم على النزوح قبل دحرها، من العودة إلى منزلهم وممارسة حياتهم في تلك المناطق وفقاً للمصدر ذاته.

وتبذل الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة جهود مكثفة لتطهير مناطق الساحل الغربي من الألغام والعبوات الناسفة والرؤوس المتفجرة التي زرعتها مليشيات الحوثي واتلافها في أماكن خالية من السكان وذلك حرصًا منها على تأمين حياة المدنيين.