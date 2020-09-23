شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 75 ألفاً والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263، بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة.

Advertisements وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة أمس الثلاثاء، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

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