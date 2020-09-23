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شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل أكثر من 83 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأربعاء تسجيل 83 ألفا و 527 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس خمسة ملايين و 646 ألفا و و10 حالات.
ونقلت شبكة إن دي تي في الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1085 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 90 ألفا و 20 حالة.
وأوضحت الوزارة أن حالات الشفاء تجاوزت الإصابات لليوم الخامس على التوالي، حيث تم تسجيل 89 ألفا و 746 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.
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