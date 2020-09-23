شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وفيات كورونا قد تصل إلى 5ر2 مليون في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية تسجيل 5ر2 مليون وفاة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا، مع تخطي البلاد لحاجز الـ 200 ألف وفاة.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض الثلاثاء عندما سئل عن عدد الوفيات: "أعتقد أنه أمر مخز، إذا لم نتصرف بالشكل الصحيح، فيسكون لدينا 5ر2 مليون وفاة".

وأضاف: "كان ينبغي على الصين أن توقف ذلك عند حدودها".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف شخص يوم الثلاثاء، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.