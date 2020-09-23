شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 380 حوتا على ساحل أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

نفق 380 حوتا من النوع الذى يعرف باسم "الحيتان المرشدة " بعد الجنوح الجماعي على الساحل الغربي لتسمانيا، فيما يعتقد رجال الإنقاذ أنه أكبر عدد من حالات النفوق المرتبطة بالجنوح يتم تسجيله في أستراليا.

وقال نيك ديكا، مدير المتنزهات والحياة البرية في ولاية تسمانيا، للصحفيين اليوم إن رجال الإنقاذ تمكنوا من إعادة 50 حوتا إلى المياه، ويعتقد أن هناك 30 حوتا آخرين ما زالوا على قيد الحياة. وجنح سرب حيتان يضم نحو 270 حوتا يوم الاثنين في ثلاثة مواقع في ميناء ماكواري.