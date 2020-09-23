شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالمياً: 6ر31 مليون إصابة و970 ألفا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروسكورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 6ر31 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 31 مليونا و600 ألف و754 حالة. كما أظهرت أن عدد الوفيات بلغ 970 ألفا و 857 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا وجنوب وأفريقيا والأرجنتين وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.
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