نادي نفط ميسان يغير جلده ويطبق الاحترافية

2020-09-23 | 09:33
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أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، تغيير شعاره السابق واعتماد اخر جديد ابتداءً من موسم 2020/ 2021.
وضم الشعار ايضاً "كرة النار" والتي ترمز الى آبار النفط، الشعار ضم ايضاً "المشحوف" وهو رمز الاهوار ومدينة العمارة.
تجدر الإشارة الى ان نادي نفط ميسان تعاقد مع شركة "برو" البريطانية للحلول التسويقية والخدمات.
وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الإدارة مع النجم الدولي السابق رزاق فرحان ليكون مدرب الفريق في الموسم المقبل فضلاً عن عدد من اللاعبين المميزين من بينهم نجم الطلبة مصطفى الأمين.
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