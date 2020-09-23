نادي نفط ميسان يغير جلده ويطبق الاحترافية

وضم الشعار اللون "العنابي" الذي يرمز للزئبق الأحمر الشهير في مدينة العمارة، ايضاً ضم اللون السمائي الذي يرمز الى ألوان المياه والسماء الصافية في اهوار العمارة.

وضم الشعار ايضاً "كرة النار" والتي ترمز الى آبار النفط، الشعار ضم ايضاً "المشحوف" وهو رمز الاهوار ومدينة العمارة.



تجدر الإشارة الى ان نادي نفط ميسان تعاقد مع شركة "برو" البريطانية للحلول التسويقية والخدمات.

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الإدارة مع النجم الدولي السابق رزاق فرحان ليكون مدرب الفريق في الموسم المقبل فضلاً عن عدد من اللاعبين المميزين من بينهم نجم الطلبة مصطفى الأمين.