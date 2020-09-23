النفط ينخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أعلنت مجموعة صناعية عن ارتفاع مفاجئ في الخام الأمريكي، مما زاد من المخاوف بشأن الطلب الذي أدى إلى عمليات بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع.
وانخفض كلا العقدين بأكثر من 4٪ يوم الاثنين ، وهو أكبر انخفاض في أسبوعين.
جددت حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول من بينها فرنسا وإسبانيا ، إلى جانب احتمال فرض مزيد من القيود في بريطانيا ، المخاوف بشأن الطلب على الوقود ، تمامًا كما قد يأتي المزيد من الإمدادات إلى السوق من ليبيا.
في الولايات المتحدة ، حيث تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد -19 200 ألف ، وهي أعلى نسبة في العالم ، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 691 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 ايلول ، وفقًا لبيانات الصناعة ، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 7.7 مليون برميل ، وهو ما يقارب ثمانية أضعاف التوقعات التي تشير إلى بعض الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
وقالت مجموعة أوراسيا في مذكرة إن هذا العام "سينخفض الطلب العالمي على النفط بأكثر من 10٪ على أساس سنوي إلى حوالي 90 مليون برميل يوميا بسبب أزمة كوفيد -19".
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