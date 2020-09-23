الأنواء الجوية تتوقع حالة الطقس في العراق حتى الأحد المقبل

توقعت هيئة الانواء الجوية، الأربعاء، ان يبدأ انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فيما رجحت أن تشهد المنطقة الوسطى تصاعداً للغبار يوم الأحد المقبل.

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