بالصورة: ميريام فارس تلتزم الحجر منذ هذا التاريخ!



ضج المنشور الأخير للنجمة اللبنانية ميريام فارس، وهو عبارة عن صورة لها نشرتها على انستغرام من داخل منزلها، وأعلنت خلالها التزامها بالحجر المنزلي لتفادي فيروس كورونا أكّدت فارس لجمهورها بأنها لا تزال ملتزمة بإجراءات الحجر الصحي، وبأنها لم تخرج من منزلها منذ شباط الماضي. وعلقت ميريام على الصورة: "تصدقوا إنّي بعدني ملتزمة بالحجر الصحي من تاريخ 23 فبراير 2020؟".

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