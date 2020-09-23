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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 حتى يوم 22 سبتمبر مقابل ست حالات قبل يوم.
وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.
كما سجلت اللجنة 18 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 15 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.
وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 85307 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
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