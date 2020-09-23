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الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

متابعات_ الخليج 365

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء إن البر الرئيسي سجل عشر حالات إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 حتى يوم 22 سبتمبر مقابل ست حالات قبل يوم.

 

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وقالت اللجنة إن كل حالات الإصابة شملت وافدين من الخارج.

 

كما سجلت اللجنة 18 حالة لم تظهر عليها أعراض، مقارنة مع 15 في اليوم السابق، رغم أن الصين لا تحتسب تلك الحالات ضمن حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19.

 

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة في الصين 85307 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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