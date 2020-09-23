وفيات كورونا في المكسيك تقترب من 75 ألفاً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت بيانات محدثة من وزارة الصحة المكسيكية بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 705263، بالإضافة إلى 74348 حالة وفاة.



وسجلت السلطات 4683 حالة إصابة جديدة بالمرض و651 وفاة أمس الثلاثاء، لكن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير على الأرجح بسبب قلة الفحوص.

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