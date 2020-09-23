فيسبوك يطلق من الدار البيضاء برنامج “Boost with Facebook” لدعم 1000 مقاولة عبر المملكة

أطلقت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، بالدار البيضاء، بشراكة مع LaStartupFactory برنامجا يحمل اسم “Boost with Facebook” لتدريب 1000 مقاولة صغرى ومتوسطة عبر المملكة، بهدف دعم جهود استعادة انتعاشها الاقتصادي.

ووفقا للقائمين على هذا البرنامج العالمي، الذي تم إطلاقه بتعاون مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، فإن المبادرة تهدف إلى تزويد المقاولات الصغرى والمتوسطة بمهارات التسويق الرقمي التي تحتاجها لتنمية وجودها على الأنترنت وقدرتها على المنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.

وسيتم تطبيق برنامج “Boost with Facebook”على الصعيد الوطني عبر LaStartupFactory بدعم من الوكالة المغربية للتنمية الرقمية وبشراكة مع مؤسسة “التجاري وفا بنك” والفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلوميات والاتصالات والأفشورينغ (APEBI).

ويذكر ان برنامج “Boost with Facebook”يوفر منهاجين بمسارين مختلفين، أحدهما للمبتدئين ويلبي احتياجات الشركات ذات التواجد المحدود على الأنترنت ، والذي ينتظر منها الانطلاق في رحلتها لتبني الرقمنة، بالإضافة إلى المسار المتقدم الذي يستجيب لتطلعات الشركات الطامحة في تعزيز تواجدها على الأنترنت.

وتم تصميم تلك النماذج لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التغلب على التحديات التي سببتها الجائحة، حيث يوفر البرنامج في هذا الصدد دوراته التدريبية باللغتين العربية والفرنسية.