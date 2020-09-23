برشلونة يتفق على انتقال سواريز لأتلتيكو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق مبدئي يقضي بانتقال نجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، إلى صفوف أتلتيكو مدريد.

وأكدت مصادر من البلوغرانا، أن الصفقة في جميع الأحوال تتوقف على بعض التفاصيل "ولم تنته تماما بعد".

وكان النادي الكاتالوني يرفض انتقال المهاجم الدولي الأوروغواياني إلى فريق منافس، علاوة على دفع نصف راتبه في السنة المتبقية بعقده من أجل فك الارتباط بينه وبين البارسا، إلا أن اجتماعا بين محامي سواريز وممثلي النادي أحدث تغييرا في الأمور.

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وأصبح الموقف يتمثل في اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال سواريز، بدون مقابل، لكن مع دفع "عدة متغيرات" لصالح البلوغرانا.

وكان رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، قد أبلغ سواريز منذ توليه المسؤولية بأنه لن يكون ضمن خططه في الموسم الجديد.

ولم تنجح محاولات نجم الفريق ليونيل ميسي في الضغط على إدارة برشلونة، من أجل السماح لصديقه سواريز بالبقاء في كامب نو.