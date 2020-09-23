القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني توصل لاتفاق مبدئي يقضي بانتقال نجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، إلى صفوف أتلتيكو مدريد.
وأكدت مصادر من البلوغرانا، أن الصفقة في جميع الأحوال تتوقف على بعض التفاصيل "ولم تنته تماما بعد".
وكان النادي الكاتالوني يرفض انتقال المهاجم الدولي الأوروغواياني إلى فريق منافس، علاوة على دفع نصف راتبه في السنة المتبقية بعقده من أجل فك الارتباط بينه وبين البارسا، إلا أن اجتماعا بين محامي سواريز وممثلي النادي أحدث تغييرا في الأمور.
وأصبح الموقف يتمثل في اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال سواريز، بدون مقابل، لكن مع دفع "عدة متغيرات" لصالح البلوغرانا.
وكان رونالد كومان المدرب الجديد لبرشلونة، قد أبلغ سواريز منذ توليه المسؤولية بأنه لن يكون ضمن خططه في الموسم الجديد.
ولم تنجح محاولات نجم الفريق ليونيل ميسي في الضغط على إدارة برشلونة، من أجل السماح لصديقه سواريز بالبقاء في كامب نو.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يتفق على انتقال سواريز لأتلتيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.