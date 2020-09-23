"فيسبوك" تحذف صفحات صينية لـ"تدخلها في السياسة الأميركية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت شركة "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، عن حذف صفحات صينية، اتهمتها بأنها "تدخلت في السياسة الأميركية وقضايا سياسية تخص بعض الدول الآسيوية".

وقالت الشركة في بيان صادر عنها، إنها حجبت 155 صفحة على موقع "فيسبوك" و6 حسابات على "إنستغرام".

وأوضحت أن بعض الصفحات كانت تنشر مواد مؤيدة ومعادية للرئيس الأميركي، دونالد ترامب وكانت تؤجج الخلافات بين المعسكرين السياسيين في الولايات المتحدة.

أما الجزء الآخر من الصفحات، فقالت "فيسبوك" إنها كانت تستهدف الفلبين، وتنشر الدعاية المؤيدة لأعمال الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث تقع جزر متنازع عليها بين دول المنطقة، إضافة إلى مواد مؤيدة للرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي.

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وأشار مدير سياسات الأمن السيبراني لـ"فيسبوك"، ناثانييل غليخر، إلى أن هذه كانت أول عملية لحجب الصفحات الصينية بناء على القواعد الجديدة بشأن محاربة التدخل في السياسة الأميركيّة.

لكنه لفت إلى أن كمية المواد المنشورة كانت ضئيلة جدا، وأنه من غير الواضح ما كان الهدف الذي سعت إليه تلك الصفحات.

واتهم الرئيس ترامب ومسؤولون في الاستخبارات الأميركية الصين بدعم المرشح الديمقراطي جو بايدن ونشر دعاية مضادة لترامب على الإنترنت.