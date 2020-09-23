كورونا بأم الفحم: 26 إصابة جديدة وإجمالي الوفيات 9

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شخصت 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 9 وفيات، بحسب بيان صادر عن البلدية، اليوم الأربعاء.

ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ إجمالي الإصابات النشطة في أم الفحم 619 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات الكلي 2094 إصابة منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، بينما سجلت 1475 حالة التي تعافت وشفيت من الفيروس.

وبشأن فحوصات اكتشاف كورونا والتي تجرى بالمدينة، أوضحت البلدية في بيانها أن اليوم الأربعاء وغدا الخميس لا يوجد محطة "درايف إن" للفحوصات في السوق البلدي.

وعليه، فإن البدائل هي وفق الآتي: لمؤمني عيادة "مكابي" الفحوصات تجري يوميا من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الرابعة عصرا في مبنى البلدية – الطابق الأول وبدون توجيه من الطبيب.

بينما لمؤمني عيادة "مئوحيدت" الفحوصات تجري يوميا من العاشرة والنصف صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا مع توجيه من الطبيب فقط بعد حجز دور على هاتف 3833*.

ولمؤمني عيادة "كلاليت" يمكن التوجه على هاتف 2700* وطلب إجراء الفحص.

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وضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا،نظمت شرطة البلدية في أم الفحم بالتعاون مع أفراد من الجبهة الداخلية، هذا الأسبوع، حملة توعية وإنذارات ومخالفات لأصحاب المصالح التجارية، حي تركزت الحملة في منطقة خط الشاغور – عين جرار.

وجرى خلال الحملة الدخول للعشرات من المحلات التجارية في هذه المنطقة، وتم توزيع مواد ونشرات تخص الشارة البنفسجية الخاصة بالمصالح التجارية بما يتعلق بكورونا.

كما تم تنبيه وتحذير وإنذار عدد من أصحاب المحلات التجارية الذين لا يلتزمون بالتعليمات والتقييدات الخاصة بالإغلاق الشامل في هذه الأيام، بالإضافة إلى إعطاء عدد من المخالفات أيضا لعدد من المحلات.

وتم إعطاء زبائن داخل محلات مخالفة بقيمة 500 شيكل لعدم لبسهم الكمامة، كما تم في نفس المحل التجاري إعطاء مخالفة للعامل في المحل والذي لا يلبس أيضا كمامة بقيمة 1000 شيكل، بالإضافة إلى تغريم صاحب المحل التجاري نفسه بقيمة 5000 شيكل لعدم التزامه بالمعايير المطلوبة للعمل في هذه الظروف.