شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 33536 إصابة و836 وفاة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 33536 إصابة و 836 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن - طبقا لبيانات الوزارة - أربعة ملايين و 591 ألفا و604 حالات حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138 ألفا و108 حالات وفاة .. فيما تعافي ثلاثة ملايين و 945 ألفا و627 شخصا.

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