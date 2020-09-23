اخبار العالم

المشتركة تدك تحصينات حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة تدك تحصينات حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

تمكنت القوات المشتركة من دك تحصينات حوثية استخدمتها المليشيات الإيرانية لاستهداف مناطق متفرقة من مديرية التحيتا جنوب الحديدة، ردًا على خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

 

وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة؛ أن مليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية في مدينة التحيتا بالتزامن مع إستهداف مماثل للقرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية.

Advertisements

 

وأضافت ، أن القوات المشتركة رصدت تحصينات المليشيات وتمكنت من دكها واخماد مصادر النيران، بضربات مركزه، وذلك ردًا على خروقاتها وانتهاكات للهدنة الأممية.

 

وكانت القوات المشتركة قد اخمدت، قبل ساعة، مصادر نيران حوثية استهدفت قرى سكينة في الدريهمي، وتمكنت من كسر محاولة تسلل للمليشيات في حيس وكبدتها خسائر فادحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تدك تحصينات حوثية بالتحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا