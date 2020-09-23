المشتركة تُخمد مصادر نيران حوثية استهدفت الدريهمي بالحديدة

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي استهدفت قرى سكنية ومزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة.



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وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة، إن القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية وتمكنت من الرد عليها محققة إصابات مباشرة في جيوب المليشيات وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، وتكللت باخماد مصادر النيران الحوثية.

هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت في الساعات الماضية من كسر هجوم حوثي على حيس تكبدت من خلاله المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح جراء خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في محاولة منها لاختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال لكن دون جدوى