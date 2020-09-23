شكرا لقرائتكم خبر عن الطوارئ والأزمات الإماراتية تؤكد استمرار إجراءات الدخول والخروج من أبوظبي والان مع التفاصيل

الأربعاء 23 سبتمبر 2020 أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة.

وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في إمارة أبوظبي. Advertisements يذكر أن الإمارات تصدرت دول العالم في مجموعة كبيرة من مؤشرات احتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، واستطاعت الدولة تقديم أداء متميز حدَّ بشكل كبير من التداعيات السلبية للجائحة بفضل الإدارة المتميزة للأزمة والوعي المجتمعي والجهد الكبير المبذول من أبطال خط الدفاع الأول.

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