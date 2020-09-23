شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا تنضم إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية للقاحات المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزيرة باين:"بموجب الاتفاقية، ستلتزم أستراليا بمبلغ أولي قدره 123.2 مليون دولار أسترالي لتكون جزءا من آلية الشراء الخاصة بكوفاكس، مما يعني أنه يمكننا تلقي عروض لشراء اللقاحات عندما تصبح متاحة".
يذكر أن "كوفاكس" هي مبادرة عالمية ترمي إلى العمل مع مصنعي اللقاحات من أجل تمكين البلدان في مختلف أنحاء العالم من الحصول على لقاحات مأمونة وفعالة بشكل منصف بمجرد ترخيصها واعتمادها.
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