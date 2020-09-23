شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1769 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9409 حالات بعد تسجيل 13 حالة جديدة، فيما تعافى من المرض حوالي 243.7 أشخاص.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.
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