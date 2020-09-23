صندوق النقد يبدي استعداده لمساعدة العراق

اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء، استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة العراق، فيما بحث الجانبان تنسيق السياسات المالية.

وقال البنك المركزي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه ان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف عقد اجتماعاً بطريقة الاتصال المرئي مع صندوق النقد الدولي، وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في العراق واستعداد ورغبة الصندوق لمساعدة العراق من خلال تقديم الدعم والمشورة الفنية وتنسيق السياسات المالية والنقدية وخطط الضبط المالي".



من جانبه قدم فريق الصندوق تهاني المدير التنفيذي للصندوق د.حازم الببلاوي للسيد محافظ البنك المركزي لمناسبة تسنمه المنصب .

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