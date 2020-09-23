الرافدين يحدد أنواع القروض والسلف التي تمنح لمنتسبي الدفاع

حدد مصرف الرافدين، الأربعاء، أنواع القروض والسلف التي تمنح للمنتسبين من وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم على المصرف وحصولهم على بطاقة "الماستر كارد". وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف للمنتسبين في وزارة الدفاع هي ( سلف شخصية - سلف تكميلية - خدمة سلفني الشهرية - بطاقة تقسيط لسقف ائتماني يصل الى 5 ملايين - قروض لشراء وحدات سكنية في المشاريع الاستثمارية - قروض بسماية السكنية - قروض 50 مليون للبناء في قطعة أرض - قروض 50 مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية - قروض السيارات - قروض المشاريع الصغيرة ٢٥ مليون - سحب الراتب من اي مكان يتواجد فيه المنتسب عبر فروع المصرف او المكاتب المنتشرة في بغداد والمحافظات -تطبيق مصرف الرافدين على الموبايل لمعرفة الراتب والخدمات المصرفية الأخرى)".



ودعا المكتب منتسبي وزارة الدفاع إلى "الاستفادة من تلك الخدمات عند توطين رواتبهم الكترونيا على المصرف".



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