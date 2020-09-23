"همة حتى القمة".. السعودية تحتفل بعيدها الوطني الـ90

تحتفل السعودية، الأربعاء، باليوم الوطني الـ90، الذي يوافق 23 سبتمبر/أيلول من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية.



وتحتفي المملكة بعيدها الوطني تحت شعار "همة حتى القمة"، الذي استلهم من مقولة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2018، حضرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وامتدح الأمير محمد بن سلمان السعوديين، قائلا "همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض".

تلك المقولة التي جسدت متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.

ومن المقرر أن تشهد سماء المملكة العربية السعودية، أكبر عرض جوي لليوم الوطني على الإطلاق بمشاركة نحو 60 طائرة عسكرية ومدنية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع مشاهدة العرض الذي سيقام على شاشة التلفزيون السعودي عند الرابعة عصرًا.

كما تتضمن الفعاليات عروضاً للألعاب النارية المتنوعة في عدة مواقع مختلفة، سيتم إطلاقها لترسم لوحة إبداعية احتفالية بالذكرى الغالية لليوم الوطني.

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وأطلقت الهيئة مبادرة احتفالية تحت مسمى "ننشد للوطن" حيث يشارك الجمهور من خلال وسم ننشد_للوطن بفيديو شخصي وهم يؤدون النشيد الوطني، ليتم الاختيار وإنتاج عمل فني شامل يعكس روح المشاركة الوطنية.

وكان أعلن سابقاً عن إقامة عدد من الحفلات الفنية في الرياض وجدة والدمام لمجموعة من نجوم الفن في المملكة والعالم العربي، وذلك في الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتزينت شوارع المدن السعودية وميادينها ومرافقها العامة والمتنزهات والساحات بالأعلام الوطنية واللوحات الوطنية واللافتات وتركيب الإضاءات الملونة للاحتفال بهذه المناسبة.

وتم تزيين أعمدة الإنارة بالأعلام الوطنية والإضاءات بألوان الوطن، ونشر اللوحات الوطنية، التي تحمل لافتات تمجد هذه المناسبة، بالإضافة لتهيئة المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء، لاستقبال الزوار من مواطنين ومقيمين خلال إجازة اليوم الوطني للسعودية.

واحتفت مطارات المملكة بهذه المناسبة من خلال توزيع العديد من الأوشحة والأعلام والهدايا على المسافرين ومنسوبي الجهات الحكومية والخدمية العاملة بالمطارات، بالإضافة إلى وضع لوحات التهنئة باليوم الوطني الـ90 في العديد من المواقع في المطار، وتزيين صالات المطارات ومرافقها.

وأطلقت الهيئات التعليمية عددا من الفعاليات والمسابقات الوطنية للطلاب في المراحل التعليمية كافة، بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.