صحيفة إماراتية: في يوم المملكة الوطني الـ 90 الذي نحتفل به جميعا اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة إمارتية، رؤية مشتركة في "استراتيجية العزم" ومصير واحد في " عاصفة الحزم"، يوثقان للعلاقة التاريخية بين الإمارات والسعودية، ويرسمان خطواتهما نحو المستقبل..



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأربعاء تابعها "الخليج 365"، مستقبل قوامه الأمن والاستقرار الكفيلان بإنجاح أي جهد تنموي يبذله البلدان لتحسين الواقع المعيشي لشعوب المنطقة، كونهما يشكلان أكبر اقتصادين عربيين، ومن الأهم عالميا.

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وأضافت السعودية والإمارات " معا - أبدا "، بفضل جهود المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، طيب الله ثراهما، ورؤية قيادتيهما الرشيدتين تجاه قضايا العالم والمنطقة، تعملان على توثيق عرى الأخوة العربية والخليجية في مواجهة التحديات والتدخلات الخارجية في دول المنطقة، ودحر الإرهاب وداعميه وأطرافه، ونبذ التطرف ودعوات الفرقة.

وتابعت لأجل هذه الأهداف السامية اختلطت دماء الشهداء السعوديين والإماراتيين على أرض اليمن، في معركة تحرير الشعب الشقيق من مؤامرات خارجية تحاك ضد أمنه، وإعادة الشرعية لوطنه بعد محاولات بائسة من قوى الإرهاب لزعزعة استقراره. واستطاع "تحالف الخير" تقديم يد العون لكل يمني عبر تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية، تساعد الأشقاء على تأمين احتياجاتهم التعليمية والصحية والإيوائية والغذائية.

وأشارت إلى أنه وسط هذه الأهداف النبيلة والرسالة السامية تمضي السعودية في مسيرتها التنموية وفق رؤية المملكة 2030، وتسجل إنجازات متلاحقة في مختلف المجالات داخليا وخارجيا، فقد شكلت محطة بارزة في قيادتها مجموعة العشرين، كما أذهلت العالم بتنظيمها حجا استثنائيا في ظل معاناة العالم مع وباء كورونا.

وقالت في الختام إنه في يوم المملكة الوطني الـ 90 الذي نحتفل به جميعا اليوم، تتجدد روح الأخوة والصداقة والمحبة بين بلدينا وشعبينا، وكل عام و«مملكة العز» قيادة وشعبا بألف خير