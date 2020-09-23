خبير: اجتماع لاهور وضع خريطة لاستعادة المستعمرات العثمانية باستعمال الإخوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشف خبير في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب عن أن اجتماع لاهور، "وضع خريطة شاملة لاستعادة المستعمرات العثمانية باستعمال التيارات الإخوانية المتطرفة، وفق استراتيجية لإعادة خريطة منطقة الشرق الأوسط والخليج وأفريقيا".



وقال علي الزاوي المدير التنفيذي والمشرف على مكتب الدراسات الجيوستراتجية السياسية الأمنية لهيئة الطلائع الجزائريين الدولية، قدم تفاصيل جديدة عن حقيقة اجتماع لاهور السري وعلاقته بالمخطط التركي لاحتلال الدول عبر التيارات الإخوانية.

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وأضاف في تصريحات وفقا"العين الإخبارية"، إن "اجتماع لاهور ضم التيارات تيارات العصابة الإخوانية لوضع خطط للوصول إلى الحكم وافتعال الاضطرابات في دولهم، وأول ما تم تنفيذه عقب الاجتماع هو فكرة فك الحصار عن قطاع غزة، إذ كانت محاولة لاستعطاف الشعوب لهذه التيارات الإخوانية لاسيما وأن أردوغان يعلم بأن دول وشعوب المنطقة متمسكة بالقضية الفلسطينية ومن أكثر القضايا التي تجمعهم".

مضيفاً أن "مركز الدراسات الجزائري سبق له التحذير من الدعم التركي القطري لبعض التنظيمات المسلحة في سوريا من أن تسهم في خلق تنظيم إرهابي عالمي وهو ما حدث مع تنظيم داعش الإرهابي، وكان من أبرز المخرجات السرية لمؤتمر لاهور، وهو التنظيم الذي اعتمد عليه النظام التركي في مشروعه التوسعي".

وأوضح علي الزاوي "بأن ما خُطط له في اجتماع لاهور ينفذ اليوم بشكل واضح في دول المغرب العربي والساحل وأفريقيا، وهناك تحضيرات لإعلان ما يسمى بدول إسلامية من قبل التيارات الإخوانية الموالية لأنقرة في بعض الدول بينها مالي وساحل العاج"