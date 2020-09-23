أردوغان كعادته المدافع الوحيد عن نووي إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كعادته عن ذلك الإجماع، وكان وحده المدافع عن الحليف الإيراني في الأمم المتحدة.



وزعم أردوغان، خلال كلمته في الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قضية برنامج إيران النووي يجب أن تحل بالحوار والدبلوماسية ووفقا للقانون الدولي، متجاهلا انتهاكات طهران للأعراف الدولية ومواصلة برنامجها النووي غير السلمي.

ومع الاستمرار في الخداع، زعم أردوغان أيضا أن بلاده تتطلع للقضاء على الأخطار التي تهدد دول العالم ومكافحة عدد من التنظيمات الإرهابية، على الرغم من تورط أنقرة بشكل مباشر وصريح في دعم المليشيات المسلحة والمتطرفة في ليبيا وسوريا والعراق.

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من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعمل على وقف البرنامج النووي الإيراني والتصدي للدول الراعية للإرهاب.

ودافع ترامب بقوة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران، ووصفه بـ"الفاشل"، وطالب الأمم المتحدة بالتركيز على قضايا الإرهاب في العالم.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع الإيرانية وآخرين متورطين في برنامجها النووي وبرامجها للأسلحة.

ولم تتوان الولايات المتحدة الأمريكية، في اللجوء إلى آلية "سناباك" لإعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران في مسعى لوقف تسلحها وإرهابها الذي يهدد أمن العالم