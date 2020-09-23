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الطوارئ والأزمات الإماراتية تؤكد استمرار إجراءات الدخول والخروج من أبوظبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 سبتمبر 2020

الطوارئ والأزمات الإماراتية تؤكد استمرار إجراءات الدخول والخروج من أبوظبي

متابعات_ الخليج 365

أكدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي على عدم وجود تغييرات في إجراءات الدخول والخروج على مستوى الإمارة.

 

وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية في إمارة أبوظبي.

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يذكر أن الإمارات تصدرت دول العالم في مجموعة كبيرة من مؤشرات احتواء "كوفيد-19"، واستطاعت الدولة تقديم أداء متميز حدَّ بشكل كبير من التداعيات السلبية للجائحة بفضل الإدارة المتميزة للأزمة والوعي المجتمعي والجهد الكبير المبذول من أبطال خط الدفاع الأول.

 

 

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